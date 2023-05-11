iPhone откажется от OLED-дисплеев и перейдёт на MicroLED-экраны собственной разработки Apple

Компания Apple планирует оснастить новые смартфоны iPhone собственным дисплеем MicroLED, который обеспечит более высокую яркость, сниженное энергопотребление, улучшенную контрастность и другие преимущества по сравнению с текущими OLED-дисплеями.
Компания Apple планирует оснастить новые смартфоны iPhone собственным дисплеем MicroLED, который обеспечит более высокую яркость, сниженное энергопотребление, улучшенную контрастность и другие преимущества по сравнению с текущими OLED-дисплеями.
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