Стало известно, какие вакцины от гриппа доступны в Крыму

Главная профилактическая мера против острых респираторных заболеваний — это вакцинация. Об этом в эфире телеканала «Миллет» рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Республики Крым, главный врач ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Владимир Мещеряков.