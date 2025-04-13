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Царьград

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Верховный суд: €783 тыс. возвращены клиенту после ошибочного списания банка

Верховный суд: €783 тыс. возвращены клиенту после ошибочного списания банка

Верховный суд России признал незаконным списание банком €783 тыс. со счета Тамары Шкулевой. «Юникредит банк» вернул ошибочно зачисленные средства после её жалобы.

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