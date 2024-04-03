Чемодан, вокзал, кишлак. Пришло время порядка В футболе есть такое выражение: порядок бьёт класс. Означает он следующее: хорошо организованная команда, где каждый игрок знает свой манёвр, свою задачу и зону ответственности вполне способна победить более сильно и превосходящего в мастерстве соперника.
Чемодан, вокзал, кишлак. Пришло время порядка
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Richard B Riddick
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В 2024-м нас ждёт масса сюрпризов. Суть того момента, который мы переживаем. Андрей Фурсов
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16 час.
Richard B Riddick
https://youtu.be/bfNpvs9SnlM
Перед Путиным стоит тяжёлый и опасный выбор. Андрей Фурсов
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16 час.
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