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    Речь о первом , второе поколении, а что далее ? Встаёт вопрос о размытии одной из основных генетик ...К чему ведет гибр...

Чемодан, вокзал, кишлак. Пришло время порядка

Чемодан, вокзал, кишлак. Пришло время порядка

Чемодан, вокзал, кишлак. Пришло время порядка В футболе есть такое выражение: порядок бьёт класс. Означает он следующее: хорошо организованная команда, где каждый игрок знает свой манёвр, свою задачу и зону ответственности вполне способна победить более сильно и превосходящего в мастерстве соперника.

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Richard B Riddick
https://youtu.be/9RNZz5bxZew
В 2024-м нас ждёт масса сюрпризов. Суть того момента, который мы переживаем. Андрей Фурсов
YouTube
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16 час.
Richard B Riddick
https://youtu.be/bfNpvs9SnlM
Перед Путиным стоит тяжёлый и опасный выбор. Андрей Фурсов
YouTube
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16 час.

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