Чемодан, вокзал, кишлак. Пришло время порядка В футболе есть такое выражение: порядок бьёт класс. Означает он следующее: хорошо организованная команда, где каждый игрок знает свой манёвр, свою задачу и зону ответственности вполне способна победить более сильно и превосходящего в мастерстве соперника.