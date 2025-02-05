15 родственников, которые будто созданы для того, чтобы жизнь скучной не казалась

Родственников не выбирают, хотя многим иногда, наверное, хотелось бы это сделать. Но приходится мириться со всеми плюсами и минусами близких людей, а они иногда такое вычудят, что не знаешь, смеяться или плакать.
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