Конец ноября на Среднем Урале будет теплым

На этой неделе погоду на территории Свердловской области будет определять сибирский антициклон. Как сообщает Уралгидрометцентр, существенных осадков не ожидается, но возможно усиление ветра до 14 м/с в горной местности на севере региона.
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