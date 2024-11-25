РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

293 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    что-то не поняла почему на укртв,  даже на нескольких их  каналах, показывают прямую трансляцию заседания Совета Феде...В Кремле подтверд...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    США доведут начатое до задуманного ими конца - уничтожат ЕС и правильно сделают. ЕС - это глисторассадникБелый дом пообеща...
  • Сергей Карабухин
    !!! Смерть всем – фашистам!...То же самое будет и с сатанистом-фашистом-Байденом и с наркоманом-фашистом-Зеленским и ...Минфин США предуп...

Конец ноября на Среднем Урале будет теплым

Конец ноября на Среднем Урале будет теплым

На этой неделе погоду на территории Свердловской области будет определять сибирский антициклон. Как сообщает Уралгидрометцентр, существенных осадков не ожидается, но возможно усиление ветра до 14 м/с в горной местности на севере региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх