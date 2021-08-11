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Украина превращается в оружейную свалку НАТО

Украина превращается в оружейную свалку НАТО

Киев ликует до сих пор. В связи с дарением Великобританией Военно-морским силам Украины двух минных тральщиков.

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Иван Семенов
Украина уже давно принимает в Чернобыль отходы ядерного производства из США. Власть украины превращает Украину в свалку химических, биологических и ядерных отходов, за это дерьмо украинцы боролись на майдане в 2014 году.
Борис Осипов
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