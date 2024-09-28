Пулбере: «Намеренные изменения Конституции в пользу определенной партии или власти опасны»

Бывший председатель Конституционного суда и нынешний председатель Совета Института конституционного правосудия (ИКП) Дмитрий Пулбере заявил, что, хотя поправки в Конституцию Республики Молдова необходимы и естественны, существует опасность, когда их делают намеренно в пользу определенной партии или действующей власти, передает Noi.
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