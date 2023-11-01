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Закон и Порядок

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В Госдуме решили выгнать депутатов за прогулы. Один оказался осужденным на 10 лет за взятку в 3,2 млрд рублей

В Госдуме решили выгнать депутатов за прогулы. Один оказался осужденным на 10 лет за взятку в 3,2 млрд рублей

Интересная жизнь с Vera Star Судя по всему за депутатов наконец решили взяться. На этой неделе Госдума может лишить полномочий двух парламентариев – Василия Власова члена комиссии Госдумы по регламенту от фракции ЛДПР и Вадима Белоусова, члена комитета Госдумы по защите конкуренции, представителя фракции "Справедливая Россия".

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