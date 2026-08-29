Белгеч кемнәрнең 1 сентябрьгә өстәмә түләү алу хокукы барлыгы турында сөйләде ​

Россиядә уку елы башына төбәк түләүләре күп балалы һәм аз керемле гаиләләргә, балалы махсус операциядә катнашучыларына, шулай ук инвалид балалы гражданнарга билгеләнергә мөмкин, дип хәбәр итте РИА Новостига Плеханов исемендәге университетның дәүләт һәм муниципаль финанслар кафедрасы профессоры Юлия Финогенова.
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