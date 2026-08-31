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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Муньяр впервые с «Ролан Гаррос»-2018 отыгрался с 0:2 по сетам

55-я ракетка мира Хауме Муньяр в первом круге US Open обыграл Теренса Атмана – 6:7(5), 3:6, 6:1, 7:6(4), 7:5 за 4 часа 54 минуты.

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