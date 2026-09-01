«Синьхуа»: Китай успешно запустил ракету Pallas-1 в августе

Китай впервые успешно запустил ракету Pallas-1. Запуск прошел 19 августа с площадки Дунфэн, подтвердив достижение всех испытательных целей.
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