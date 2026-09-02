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Происшествия

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Сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых в квартирной краже на сумму около 1 млн рублей, совершенной в подмосковной Балашихе

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Балашихинское» в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи задержали двух ранее судимых мужчин.

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