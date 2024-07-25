Мошенники атаковали органы власти Смоленщины от имени начальника регионального Управления ФСБ

На фейковом документе под именем руководителя смоленского управления мошенники сообщили о планируемых проверках в районах Мошенники отправили главам районов Смоленской области фейковые письма о грядущих проверках местных властей от имени руководителя УФСБ России по региону.
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