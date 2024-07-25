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Смоленск 2.0

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Мошенники атаковали органы власти Смоленщины от имени начальника регионального Управления ФСБ

Мошенники атаковали органы власти Смоленщины от имени начальника регионального Управления ФСБ

На фейковом документе под именем руководителя смоленского управления мошенники сообщили о планируемых проверках в районах Мошенники отправили главам районов Смоленской области фейковые письма о грядущих проверках местных властей от имени руководителя УФСБ России по региону.

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