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Под Волгоградом проверят интернат после смерти пациента

Под Волгоградом проверят интернат после смерти пациента

В психоневрологическом интернате (ПНИ) в Котовском районе Волгоградской области была проведена проверка после того, как один из подопечных скончался, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет социальной защиты населения.

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