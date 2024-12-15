Под Волгоградом проверят интернат после смерти пациента

В психоневрологическом интернате (ПНИ) в Котовском районе Волгоградской области была проведена проверка после того, как один из подопечных скончался, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет социальной защиты населения.
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