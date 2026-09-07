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Нижегородская правда

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Обращения через «Госуслуги Дом» в Нижегородской области отрабатывают в среднем за шесть дней

Обращения через «Госуслуги Дом» в Нижегородской области отрабатывают в среднем за шесть дней

В августе 2026 года жители Нижегородской области направили через мобильное приложение «Госуслуги Дом» 19 855 заявок по вопросам ЖКХ, в том числе 18,2 тысячи индивидуальных и 1,7 тысячи коллективных.

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