В Совфеде оценили обеспечение безопасности на референдуме в ДНР

Сенатор Синицын заявил, что безопасность на референдуме в ДНР обеспечена по максимуму Заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Сенатор Синицын заявил, что безопасность на референдуме в ДНР обеспечена по максимуму Заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Алексей Синицын на брифинге в пресс-центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Донецкой народной республики (ДНР), оценивая безопасность на референдуме в республике, заявил, что она была обеспечена по максимуму в нынешних условиях, сообщает ТАСС.