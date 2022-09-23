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В Совфеде оценили обеспечение безопасности на референдуме в ДНР

В Совфеде оценили обеспечение безопасности на референдуме в ДНР

  Сенатор Синицын заявил, что безопасность на референдуме в ДНР обеспечена по максимуму Заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике  Сенатор Синицын заявил, что безопасность на референдуме в ДНР обеспечена по максимуму Заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Алексей Синицын на брифинге в пресс-центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Донецкой народной республики (ДНР), оценивая безопасность на референдуме в республике, заявил, что она была обеспечена по максимуму в нынешних условиях, сообщает ТАСС.

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