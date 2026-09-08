Жители Солотчи раскритиковали дорогу к «Сосновому бору»

Канал «Солотча инфо» опубликовал рассуждения местного жителя о дороге к санаторию «Сосновый бор». Он утверждает, что: дорога стала уже на 30 см; исчезли стоянки для автомобилей родителей, навещающих детей в лагере «Сатурн», а также для посетителей ресторана; подъезд к помойке перекрыт некой бетонной конструкцией, в том числе и для мусоровозов; появились два тротуара полутораметрового ширины (зачем два? – недоумевает автор); в лесу прорубили просеку глубиной в полметра.
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