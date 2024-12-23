Актрисе Наталье Фатеевой исполнилось 90 лет

На протяжении многих лет актриса Наталья Фатеева считалась одной из первых красавиц советского кино. У нее очень богатая творческая биография: она была первой ведущей КВН, играла в театре, работала на телевидении, снялась более чем 60 фильмах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии