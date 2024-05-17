Рекламный провал Apple вдохновил Samsung на выпуск ролика о Galaxy Tab S9 Ultra

Мир бизнеса жесток и не прощает промахов и провалов. А провал Apple, когда целая рекламная кампания была прекращена на самом старте, стал хорошим поводом для конкурирующей фирмы заявить о себе и своей продукции.
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