«Меня схватили ночью». .Осенью 2022 года я слышал литературный русский язык в Ташкенте повсюду. Нет, узбеки и так неплохо говорят на русском — речь идёт о моих соотечественниках: звучал и московский акцент, и питерские выражения «булошная» и «парадное», и южнорусский говорок.
«Меня схватили ночью». Почему 95% релокантов из РФ покинули Узбекистан
Комментарии
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И
Искандер
На любой конюшне/ферме регулярно выводят у животных глистов и никому нет дела до их, глистов, дальнейшей судьбы. Какое нам дело до съехавших из России? Быдло без рода-племени и в Узбекистане останется быдлом.
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4 час.
Владимир Грачев
Нельзя ожидать хорошего от тех, кто бросил свою страну, свой народ в трудные времена. Это те люди,для которых родина там, где платят много за работу (не всегда качественную) или, вообще, просто за то, что ты теперь здесь живёшь.
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3 час.
НР
Наталья Рыжова
А те люди, которые жили в Узбекистане с начала войны, работали во благо развития вашей страны, и их дети, внуки тоже глисты? Люди, считавших Узбекистан своей второй родиной, которым вы не только угрожали, но и убивали, насиловали, грабили их дома, выгоняли из страны в течение, даже не часов, минут, в чем были, не взирая на стариков, женщин, детей - тоже глисты. А ваши соотечественники приезжающие в Россию на заработки значит тоже глисты!!! Дайте совет как с ними поступать за их хамское поведение!!!
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12 мин.
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