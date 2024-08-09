«Меня схватили ночью». Почему 95% релокантов из РФ покинули Узбекистан

Нельзя ожидать хорошего от тех, кто бросил свою страну, свой народ в трудные времена. Это те люди,для которых родина там, где платят много за работу (не всегда качественную) или, вообще, просто за то, что ты теперь здесь живёшь.

НР

Наталья Рыжова

А те люди, которые жили в Узбекистане с начала войны, работали во благо развития вашей страны, и их дети, внуки тоже глисты? Люди, считавших Узбекистан своей второй родиной, которым вы не только угрожали, но и убивали, насиловали, грабили их дома, выгоняли из страны в течение, даже не часов, минут, в чем были, не взирая на стариков, женщин, детей - тоже глисты. А ваши соотечественники приезжающие в Россию на заработки значит тоже глисты!!! Дайте совет как с ними поступать за их хамское поведение!!!