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В Казахстане ввели антифрод-механизм против интернет-мошенничества

В Казахстане ввели антифрод-механизм против интернет-мошенничества

Глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации», передает inAktau.

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