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Канчельскис о Батракове в «Галатасарае»: «Другой язык, менталитет, кухня – это сказывается. Это на «Дом-2» сказки рассказывают, а в футболе мелочей не бывает. Давайте подождем»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что Алексею Батракову нужно дать время на адаптацию в « Галатасарае ».

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