БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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КАК МОБИЛИЗОВАТЬ ВЛАСТЬ, ИЛИ ЗАХАР, ТЫ ПРАВ! ﻿

КАК МОБИЛИЗОВАТЬ ВЛАСТЬ, ИЛИ ЗАХАР, ТЫ ПРАВ! ﻿

sensei Захар Прилепин пишет: «Если атмосфера в обществе выстроена по принципу «Пусть воюет, кто хочет, а нам и тут нормально, главное не будоражьте нас» — то проблема даже не в том, что это общество нездоровое.

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