КАК МОБИЛИЗОВАТЬ ВЛАСТЬ, ИЛИ ЗАХАР, ТЫ ПРАВ! ﻿

sensei Захар Прилепин пишет: «Если атмосфера в обществе выстроена по принципу «Пусть воюет, кто хочет, а нам и тут нормально, главное не будоражьте нас» — то проблема даже не в том, что это общество нездоровое.
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