Выпускникам РУДН выдали дипломы с массовыми ошибками. По словам учащихся, в документах нашли неправильные ФИО, орфографические ошибки, несовпадающие номера приложений и даже оценки, которые не совпадают с зачётками.
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