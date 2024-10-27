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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Велогонщик Сташ о «Туре дю Фасо»: «Было непонятно, получится ли в принципе выступить. Но к счастью, допустили – теперь поедем многодневку до конца»

В первом этапе многодневки в Буркина-Фасо приняла участие команда ЦСКА. Российские велогонщики вышли на старт в бело-сине-красной форме с надписью «Russian Army» (Российская Армия) на груди.

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