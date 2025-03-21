Кронштадтский парк «Патриот» получит новые объекты и экспонаты

Среди них – «Батарея Демидова», трофейная вражеская техника и Сухарный завод Глава Кронштадтского района Андрей Кононов отметил, что в ходе подготовки к 80-летию Великой Победы в городе пройдет множество праздничных мероприятий.
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