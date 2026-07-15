В Киеве раскрыли следующую должность одного из конкурентов Зеленского

Нынешнего министра обороны Украины Михаила Федорова после отставки могут назначить заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), заместителем главы офиса президента, послом или советником главы государства.
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