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В Киеве раскрыли следующую должность одного из конкурентов Зеленского

В Киеве раскрыли следующую должность одного из конкурентов Зеленского

Нынешнего министра обороны Украины Михаила Федорова после отставки могут назначить заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), заместителем главы офиса президента, послом или советником главы государства.

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