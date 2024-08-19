Популярный подкастер показала фигуру в купальнике

Британская телезвезда Софи Хаббу поделилась откровенными снимками с отдыха на Миконосе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).