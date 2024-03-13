Кимаковский: ВСУ отвели тяжелую западную технику от Красногоровки и Невельского

Помощник руководителя Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский поделился сведениями о том, что, ожидая мощных атак Вооружённых сил Российской Федерации, командный состав ВС киевского режима оказался вынужден заранее организовать отвод полученной от держав Запада техники из населённых пунктов Красногоровка и Невельское.