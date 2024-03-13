Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 854 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    Ужос от "красоты"... Там смотреть не на кого...«Любовь Успенская...
  • Людмила Лобачева
    Кто их вообще пускает на Российское телевидение?Вернувшегося на э...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Хохлы должны воссоединиться со своими братьями по крови жидами и принять их путь бродить по пустыням... Если не дал Б...Риттер: Украина п...

Кимаковский: ВСУ отвели тяжелую западную технику от Красногоровки и Невельского

Кимаковский: ВСУ отвели тяжелую западную технику от Красногоровки и Невельского

Помощник руководителя Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский поделился сведениями о том, что, ожидая мощных атак Вооружённых сил Российской Федерации, командный состав ВС киевского режима оказался вынужден заранее организовать отвод полученной от держав Запада техники из населённых пунктов Красногоровка и Невельское.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх