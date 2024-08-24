Захарова: западные НПО в 2018-м призывали РФ не препятствовать работе Telegram

Западные НПО в 2018 году призывали Россию не создавать препятствий работе Telegram. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя арест Павла Дурова во Франции.
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