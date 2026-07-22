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Всё о женщинах

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Играем в магазин: в каком возрасте пора учить ребенка распоряжаться деньгами

Играем в магазин: в каком возрасте пора учить ребенка распоряжаться деньгами

Финансовые эксперты утверждают, что приучать детей к финансовой грамотности можно с 3–5 лет, так как в этом возрасте они начинают активно познавать окружающий мир, наблюдают, как родители тратят деньги и расплачиваются за продукты.

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