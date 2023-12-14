«Увела чужого мужа и поплатилась за это»: как сейчас живет Мария Аронова

Зрители знают Марию Аронову как яркую звезду Вахтанговского театра и одаренную киноактрису. На экране она нередко воплощала легкомысленных и жизнерадостных героев, однако в реальной жизни актрисе пришлось пережить немало трудностей.
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