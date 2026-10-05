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Аргументы недели

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Американские морпехи не жильцы на португальской земле

Американские морпехи не жильцы на португальской земле

Португальское правительство рассматривает возможность пересмотра соглашения об использовании американскими военными базы Лажеш на Азорских островах.

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