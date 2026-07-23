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Вот история

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Как подготовиться к рефинансированию, пока ставки падают

Как подготовиться к рефинансированию, пока ставки падают

Каждое заседание Центробанка по ключевой ставке лично я жду с особым чувством. В ближайшую пятницу регулятор объявит очередное решение, и, судя по всему, тренд на смягчение денежно-кредитной политики сохранится.

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