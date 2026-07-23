Как подготовиться к рефинансированию, пока ставки падают

Каждое заседание Центробанка по ключевой ставке лично я жду с особым чувством. В ближайшую пятницу регулятор объявит очередное решение, и, судя по всему, тренд на смягчение денежно-кредитной политики сохранится.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии