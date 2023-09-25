Медвежий угол

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Дипломатия закончилась

Дипломатия закончилась

Всем прекрасно ясно, что это всё формулировки, не имеющие ничего общего с реальностью, и призванные показать до какой степени России теперь пофиг на логику международного права, т.

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Комментарии
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ВS
Виктория SHATROVA
🤣
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5 час.
Lana_Borei Иванова
Не сомневаюсь, но надеюсь, что России пофиг на  мнение сектантов райского сада
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47 мин.
Стас Гулинов
Тот, &quot;признанный&quot; суверенитет, был вне рамок Конституции...
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24 мин.

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