Всем прекрасно ясно, что это всё формулировки, не имеющие ничего общего с реальностью, и призванные показать до какой степени России теперь пофиг на логику международного права, т.
Дипломатия закончилась
Комментарии
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ВS
Виктория SHATROVA
🤣
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5 час.
Lana_Borei Иванова
Не сомневаюсь, но надеюсь, что России пофиг на мнение сектантов райского сада
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47 мин.
Стас Гулинов
Тот, "признанный" суверенитет, был вне рамок Конституции...
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24 мин.
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