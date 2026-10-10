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Этот вопрос с экзамена в ГАИ ставит в тупик любого водителя: можно ли припарковаться на кругу?

Этот вопрос с экзамена в ГАИ ставит в тупик любого водителя: можно ли припарковаться на кругу?

Разберетесь в ситуации?Даже опытным водителям не всегда удается с ходу вспомнить все нюансы Правил дорожного движения.

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