Завершены поиски пропавшей в Петрозаводске женщины

Одну 76-летнюю Тамару Соколову нашли, а вторую Тамару Карвонен 76 лет не могут найти с начала апреля фото «RuNews» В ночи добровольцы отряда «ЛизаАлерт» поблагодарили всех бдительных и отзывчивых петрозаводчан за помощь.
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