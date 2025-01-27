За мечтой — в кошелек?

В ушедшем году на Международном Каннском кинофестивале разразился скандал вокруг фильма американского режиссера Шона Бейкера «Анора», которому была присуждена «Золотая пальмовая ветвь» Фильм «Анора» Шона Бейкера завоевал «Золотую пальмовую ветвь» на 77-м Каннском кинофестивале 2024 годачитайте на monocle.