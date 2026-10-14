Названы главные признаки поражения легких

Опасные заболевания легких часто развиваются незаметно, и люди живут без лечения годами. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Это деменция или ...
- Врач назвал причи...
- Диетологи призвал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым