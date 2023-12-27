ЦБ повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам

Банк России повышает с 1 марта 2024 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), чтобы ограничить риски закредитованности граждан, такое решение принял совет директоров регулятор.
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