В Анапе запретили надувные матрасы и сапборды из-за штормового ветра

В Анапе в понедельник действует временный запрет на использование надувных плавательных средств. Ограничение введено на курорте из-за сильного отжимного северо-восточного ветра, который создает опасность для купающихся в море с матрасами, сапбордами и кругами.
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