ISRO подтвердила работу механизмов разделения корабельных модулей и проверила, выдерживают ли критически важные системы ударные нагрузки Индийская организация космических исследований (ISRO) завершила серию испытаний системы отделения спускаемого аппарата от служебного модуля корабля Gaganyaan.
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