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Царьград

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Кто накручивает цены на продукты? В России запускают новую систему контроля

Кто накручивает цены на продукты? В России запускают новую систему контроля

Путин подписал закон о контроле цен на продукты на всех этапах.Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит государству отслеживать цены на продовольственные товары от производителя до магазина.

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