В Тортоне, на севере Италии, карабинеры задержали мать трехлетней девочки, тело которой обнаружили в доме, пишет Corriere della Sera со ссылкой на МВД страны.
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