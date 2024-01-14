В Кургане две женщины с пистолетом украли у пенсионерки бензопилу и дрель

В поселке Керамзитный Курганской области две женщины вломились в квартиру к 65-летней пенсионерке и, угрожая пневматическим пистолетом, похитили у неё бензопилу Husqvarna, электродрель Sparky и мобильный телефон Texet.
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