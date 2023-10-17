Как правильно отмечать День памяти Всероссийских святителей, проводимый России 18 октября Анна ЧернышоваПраздник «День памяти Всероссийских святителей», ежегодно отмечаемый Русской православной церковью 18 октября, ставит перед собой цель почтить память о святителях Московских.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии