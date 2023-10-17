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Как правильно отмечать День памяти Всероссийских святителей, проводимый России 18 октября

Как правильно отмечать День памяти Всероссийских святителей, проводимый России 18 октября

Как правильно отмечать День памяти Всероссийских святителей, проводимый России 18 октября Анна ЧернышоваПраздник «День памяти Всероссийских святителей», ежегодно отмечаемый Русской православной церковью 18 октября, ставит перед собой цель почтить память о святителях Московских.

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