Россия нарастила поставки удобрений в Бразилию в июне 2024 года

В июне текущего года Россия значительно увеличила поставки удобрений на территорию Бразилии. Согласно официальным данным статистической службы Бразилии, экспорт российских удобрений в страну составил $338 млн, что стало максимальным показателем с марта 2023 года.
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