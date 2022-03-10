Джейсон Тейтум во втором матче подряд набирает 40 и более очков

Джейсон Тейтум во втором матче подряд набирает 40 и более очков

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум стал самым результативным игроком матча против «Хорнетс» (115:101). Тейтум набрал 44 очка, реализовав 16 из 24 с игры за 38 минут на площадке.

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