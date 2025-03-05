Русский язык богат и разнообразен. Но некоторые слова со времени изменили свое значение из нейтрального на негативное.
Что на самом деле означают слова, которые случайно стали ругательными
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АС
Андрей Сердюк
ХЕР - косой крест (флаг ВМФ РФ - Андреев ХЕР...), знак умножения, вообще буква "Х" - ХЕР! ХРЕН - совершенно невинный овощ... Вышеприведенные слова стали заместителями слова ХУЙ, соответственно подвергаются абстракизму... Скоро любое слово, начинающееся на Х ретивые "защитники култур-мултур" будут запрещать и непущать. Что-то припомнилась фраза от Раневской про слово ЖОПА...
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