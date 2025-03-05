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Свежие комментарии

Что на самом деле означают слова, которые случайно стали ругательными

Что на самом деле означают слова, которые случайно стали ругательными

Русский язык богат и разнообразен. Но некоторые слова со времени изменили свое значение из нейтрального на негативное.

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Комментарии
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Андрей Сердюк
ХЕР - косой крест (флаг ВМФ РФ - Андреев ХЕР...), знак умножения, вообще буква &quot;Х&quot; - ХЕР!  ХРЕН - совершенно невинный овощ... Вышеприведенные слова стали заместителями слова ХУЙ, соответственно подвергаются абстракизму... Скоро любое слово, начинающееся на Х ретивые &quot;защитники култур-мултур&quot; будут запрещать и непущать. Что-то припомнилась фраза от Раневской про слово ЖОПА...
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